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На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке во время ВЭФ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Муралы создадут на опорах Золотого моста во Владивостоке в рамках десятого Восточного экономического форума, сообщает администрация города.

«Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения… Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится работа по технической примерке рисунка. Планировка композиции производится в темное время суток, потому что для этого используется проектор.

«Наш эскиз — это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте», — сообщил художник Данила Шмелев.

Второй мурал расположится на другой опоре моста, находящейся через дорогу напротив памятника Героям-Тихоокеанцам. Композиция будет содержать узнаваемые символы Дальнего Востока, такие как маяк, тигр и морские обитатели.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».