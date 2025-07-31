На опорах Золотого моста во Владивостоке создадут муралы

«Новые муралы появятся на опорах Золотого моста во Владивостоке. На одной из них, рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам, уже приступили к созданию будущего изображения… Муралы будут созданы в рамках юбилейного, 10-го Восточного экономического форума», — говорится в сообщении.