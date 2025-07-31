В Омской области сточными водами топит сельское кладбище

Пост о вопиющей ситуации с затоплением сточными водами кладбища в деревне Приветная Омского района появился вчера, 30 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск».
«Администрация Лузинского сельского поселения, посмотрите, что творится в деревне Приветная Омского района. Весной жители писали, звонили, публиковали вопросы о ситуации с системой канализации. Третий день фонтаном из фекалий заливает могилы, ближайшие дома задыхаются от вони. Неужели ничего человеческого у ответственных за данный беспредел НЕТ? Все в курсе, даже глава поселения, в чьем ведении находится кладбище. Аварийка третий день получает заявки. Жители фиксируют номера заявок, записывают разговор, каждый день мониторят ситуацию, но ничего не делается. Это просто уму не постижимо», — сообщает жительница деревни.
По ее сведениям, на третий день подъехала и встала на соседнем поле машина аварийной бригады. Только вот работники не проявляют абсолютно никакого рвения в устранении проблемы. Со слов женщины, они просто сидят в машине.
Администрация Омского района прокомментировать ситуацию: «Поскольку это зона ответственности Водоканала, они вчера дали комментарий по нашей просьбе: Специалисты Омского водоканала провели работы на коллекторе 29 июля в 16:00. Для уточнения информации рекомендуем обращаться в диспетчерскую службу по телефону 75−04−00. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за обращение».