В Омской области сточными водами топит сельское кладбище

«Администрация Лузинского сельского поселения, посмотрите, что творится в деревне Приветная Омского района. Весной жители писали, звонили, публиковали вопросы о ситуации с системой канализации. Третий день фонтаном из фекалий заливает могилы, ближайшие дома задыхаются от вони. Неужели ничего человеческого у ответственных за данный беспредел НЕТ? Все в курсе, даже глава поселения, в чьем ведении находится кладбище. Аварийка третий день получает заявки. Жители фиксируют номера заявок, записывают разговор, каждый день мониторят ситуацию, но ничего не делается. Это просто уму не постижимо», — сообщает жительница деревни.