Бывшему мэру Сочи добавили обвинения в отмывании 104 млн рублей

По данным следствия, Копайгородский вместе с супругой Яниной легализовали деньги, полученные в качестве взяток за служебное попустительство, путем проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статье об отмывании преступно нажитых средств в особо крупном размере.