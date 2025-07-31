Бывшему мэру Сочи добавили обвинения в отмывании 104 млн рублей

Следственные органы ужесточили обвинения бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, добавив к ранее предъявленным статьям о взятках и растрате три новых эпизода легализации преступных доходов. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, общая сумма отмытых средств превышает 104 миллиона рублей.
По данным следствия, Копайгородский вместе с супругой Яниной легализовали деньги, полученные в качестве взяток за служебное попустительство, путем проведения финансовых операций и сделок с недвижимостью. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статье об отмывании преступно нажитых средств в особо крупном размере.
В отношении супруги экс-мэра официальное обвинение пока не предъявлено. Адвокаты Копайгородских подтвердили возбуждение нового уголовного дела, но воздержались от комментариев.
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