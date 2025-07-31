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Нападающий «Авангарда» Рашевский решил связать себя узами брака

Рашевский сделал предложение в ресторане с видом на Казанский собор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ХК "Авангард"

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Дмитрий Рашевский сделал предложение руки и сердца своей девушке. Торжественный момент произошёл в одном из ресторанов Санкт-Петербурга с видом на Казанский собор.

Избранница хоккеиста Мария сказала заветное «да». Видео появилось в социальных сетях пары.

Рашевский присоединился к «Авангарду» в межсезонье. В КХЛ Рашевский выступал за «Динамо» с 2020 года: в сезоне-2024/25 он набрал 40 (19+21) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ и ещё 4 (1+3) балла в 16 играх плей-офф.