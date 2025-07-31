Нерадивая мать из Башкирии бросила ребенка и оставила его без алиментов

В Башкирии отделение судебных приставов по городу Дюртюли и Дюртюлинскому району за уклонение от уплаты алиментов на содержание десятилетнего ребенка объявило в розыск Алену Шайдуллину. Об этом рассказала пресс-служба ФССП республики.
Против 39-летней женщины возбудили исполнительное производство, однако она систематически уклоняется от выполнения судебного решения. На данный момент сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей.
Должнице уже ограничили выезд за пределы России, но она так и продолжает скрываться от приставов. Предполагается, что женщина находится в Уфе и занимается неофициальными подработками.
Шайдуллина объявлена в исполнительный розыск. ФССП просит граждан, располагающих сведениями о ее местонахождении, обратиться по телефонам 8 (937) 843−62−73 и 8 (34787) 3−20−65.
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