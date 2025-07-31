Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Кроме того, с начала августа больше не нужно будет заверять решения единственного акционера на общем собрании, если это не предусмотрено уставом организации. Ранее такая процедура была запрещена законом в 1995 году, чтобы предотвратить возможные случаи уклонения от уплаты налогов и ухода от ответственности за долги через создание сложных корпоративных структур.