Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В последнем месяце лета 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов, влияющих на жизнь граждан страны. В частности, люди теперь могут потребовать от телеком-компаний прекратить рассылку рекламы, а юным россиянам для открытия собственного счёта в банке необходимо будет получить официальное одобрение от родителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Перерасчёт пенсий.
С 1 августа 2025 года Социальный фонд России проведёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Беззаявительный перерасчёт коснётся тех, кто работал в 2024 году и за кого работодатели вносили страховые взносы. Он затронет только страховую часть пенсии.
Сумма перерасчёта будет индивидуальной и зависит от размера заработка и пенсионных коэффициентов. Максимальное количество коэффициентов, которое можно получить, — три. Это значит, что в 2025 году прибавка к пенсии не превысит 437 рублей.
Также фиксированные выплаты в размере 17 815 рублей станут выплачивать пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет. Помимо этого, на доплату могут рассчитывать те, кто получил в прошлом месяце первую группу инвалидности — сумма поддержки составит 8908 рублей.
Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы надбавка за уход составит 1314 рублей к страховой пенсии и 1377 — к госпенсии. Их будут ежегодно индексировать. Также 1 августа традиционно проводится индексация пенсий для сотрудников гражданской авиации и работников угольной отрасли.
Доплата малоимущим.
С августа малоимущие семьи с детьми смогут получать увеличенное единое пособие, если они уже получали его ранее. Это касается тех, кому выплаты были продлены в последнем месяце лета. Повышение пособия возможно, если за год доход семьи снизился.
На такую поддержку от государства могут рассчитывать малообеспеченные беременные женщины, которые встали на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности. Также право на пособие имеют родители, опекуны и усыновители детей до 17 лет.
Важно, чтобы все члены семьи были гражданами России и проживали на территории страны. Также необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал региональный прожиточный минимум на душу населения, установленный на момент обращения за пособием.
Отказ от спама.
С 1 августа граждане России смогут установить запрет на получение нежелательных сообщений, включая спам и нежелательные SMS-рассылки. Это станет возможным благодаря федеральному закону от 01.04.2025 N 41-ФЗ.
Для активации запрета необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в приложении оператора связи и выбрать соответствующую опцию. Также можно обратиться в салон оператора лично.
После подачи заявления оператор обязан ограничить получение таких сообщений на следующий календарный день. В противном случае клиент сможет подать жалобу через специальный сервис, который планируется запустить на портале «Госуслуги».
Счета подростков.
Владимир Путин подписал федеральный закон от 24 июня 2025 года № 178-ФЗ, который в том числе ограничивает возможность подростков открывать счета в банках. Теперь несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет для этого потребуется предоставить письменное согласие родителей или прочих законных представителей.
При этом подростки всё же смогут сами открыть счета в некоторых случаях, например, если ребенок приобрел полную дееспособность, вступив в брак или пройдя процедуру эмансипации — то есть признание через суд или с участием органов опеки полной дееспособности молодого гражданина России.
Ранее несовершеннолетние могли самостоятельно заключать договоры на открытие счетов с 14 лет, однако мошенники нередко использовали их в своих целях. Предполагается, что новый закон снизит риск возникновения таких ситуаций.
Запуск «Антикартеля».
В августе текущего года Федеральная антимонопольная служба запускает новую государственную информационную систему под названием «Антикартель». Эта система использует передовые технологии искусственного интеллекта для обнаружения картельных сговоров между компаниями.
«Антикартель» будет собирать и анализировать информацию о торгах, участниках, их реквизитах и финансовой отчётности, ценах и объёмах продаж на товарных рынках. Это позволит выявить признаки возможного сговора, такие как заявки с одного IP-адреса, идентичные ошибки в документах, регулярное чередование победителей на похожих торгах и другие подозрительные совпадения.
В случае обнаружения большого количества подозрительных совпадений ФАС начнёт проверку поставщика. Если нарушение будет подтверждено, то виновные могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. За наиболее серьёзные нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 5 миллионов рублей.
Быстрые выплаты по ОСАГО.
С 1 августа водители смогут быстрее получать страховые выплаты по ОСАГО. Страховые компании будут обязаны принимать электронные заявления и не смогут затягивать процесс рассмотрения.
Ранее страховые компании могли требовать предоставления бумажного документа для начала процедуры выплаты. Теперь они обязаны реагировать в установленные сроки.
Один — компания.
С 1 августа каждый человек или организация смогут основать компанию, в которой они будут единственным владельцем или акционером. Эти изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации были утверждены президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, с начала августа больше не нужно будет заверять решения единственного акционера на общем собрании, если это не предусмотрено уставом организации. Ранее такая процедура была запрещена законом в 1995 году, чтобы предотвратить возможные случаи уклонения от уплаты налогов и ухода от ответственности за долги через создание сложных корпоративных структур.
Контроль денежных операций.
С 20 августа вступит в силу обновлённая версия перечня операций, регулируемых Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Из списка будут исключены операции, связанные с внесением наличных средств в размере более 1 миллиона рублей в уставный капитал физического лица или получением таких средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом. Также не будут учитываться операции по зачислению средств на специальные счета, предназначенные для государственных оборонных заказов.
В то же время список пополнят несколько операций. Например, покупка или продажа инвестиционных драгметаллов, камней, ювелирных изделий и их лома, памятных монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Все сведения о контролируемых операциях банки должны будут направлять в Росфинмониторинг. Нарушение правил грозит серьезными штрафами до 400 тыс. рублей или приостановлением деятельности до 60 дней.
Проверкам не помеха.
Федеральный закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ, который начинает действовать 3 августа, уточняет общую статью КоАП РФ о наказании тех, кто мешает проводить законные проверки или уклоняется от них.
Документ расширяет сферу применения наказаний на все виды контрольно-надзорных мероприятий и включает действия, проводимые в рамках любого государственного и муниципального контроля, а также иных функций надзора, возложенных на должностных лиц нормативными актами президента, правительства или федеральными законами, в том числе специальные режимы.
Оформление патента.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 235-ФЗ, с 3 августа подать заявку на получение патента можно будет в течение одного года с момента раскрытия информации об изобретении.
Ранее этот срок составлял шесть месяцев, и если заявка не была подана в течение этого времени, изобретение теряло свою новизну.
В частности, изменения коснутся случаев, когда автор представил изобретение на выставке или опубликовал его описание в средствах массовой информации.