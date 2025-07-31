Мэр Братска сначала ввел, а затем отменил укороченную рабочую неделю в администрации Братска

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились фотографии с нормативным актом, которые устанавливали с 10 октября укороченную неделю для сотрудников мэрии. С понедельника по четверг рабочий день должен был длиться с 09:00 до 17:12, по пятницам женщины в мэрии должны были работать с 09:00 до 13:00, а мужчины — с 09:00 до 15:00. Соответственно, при сокращении рабочего времени сокращалась бы и заработная плата чиновников. Предполагалось, что изменения должны были действовать полгода: до 9 апреля 2026 года.
Вечером того же дня, как снимки с документом, подписанным Александром Дубровиным, появились в публичном пространстве, мэр у себя в телеграм-канале заявил, что отменил решение, «заручившись поддержкой регионального правительства». Планы по введению режима неполного рабочего дня Александр Дубровин объяснил финансовым дефицитом.
Моя главная задача — вывести Братск из долговой нагрузки, которая сложилась за последние годы. Город должен не просто выживать, а развиваться. Сегодня мы вынуждены выплачивать огромные суммы — только процентов по коммерческим кредитам в этом году набегает около 380 миллионов рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на дороги, школы, благоустройство, — написал Александр Дубровин.
Также мэр напомнил, что Братску при содействии «федеральной и региональной власти» заменят 550 миллионов рублей коммерческих кредитов бюджетными средствами. Это поможет сэкономить городу 50 миллионов рублей и отправить их в том числе на выплату зарплаты.
Как сообщалось ранее, муниципальный долг Братска на 1 июля этого года составил более 2 миллиардов рублей. В основном это обязательства по коммерческим кредитам. За полгода только в виде процентов власти города заплатили кредиторам более 140 миллионов рублей.