Мэр Братска сначала ввел, а затем отменил укороченную рабочую неделю в администрации Братска

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились фотографии с нормативным актом, которые устанавливали с 10 октября укороченную неделю для сотрудников мэрии. С понедельника по четверг рабочий день должен был длиться с 09:00 до 17:12, по пятницам женщины в мэрии должны были работать с 09:00 до 13:00, а мужчины — с 09:00 до 15:00. Соответственно, при сокращении рабочего времени сокращалась бы и заработная плата чиновников. Предполагалось, что изменения должны были действовать полгода: до 9 апреля 2026 года.