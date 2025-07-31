Колумбия экстрадирует в Россию участника ОПГ, похитившего украшения в Петербурге

Согласно версии следствия, в 2012 году Авил вместе с подельниками выследили владельцев драгоценностей на выставке «Ленэкспо». Злоумышленники начали слежку за ними, чтобы присвоить их имущество себе.
«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей», — доложили в ведомстве.
Правоохранительным органам России удалось задержать всех участников преступной группы, кроме Авила, который покинул территорию страны. В 2014 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Сейчас он ожидает экстрадиции в РФ через Турцию.
Ранее во Франции пассажиры поезда лишились драгоценностей на треть миллиона евро. Дерзкое преступление произошло 27 июля в скоростном поезде, следовавшем из Экс-ан-Прованса в Париж. Двое злоумышленников украли у пассажиров личные вещи на сумму 350 тысяч евро (свыше 33 миллионов рублей).