Поедает плоть и приводит к ампутации: В США бьют тревогу из-за страшной бактерии

Четверо человек погибли с начала 2025 года в штате Флорида в США от страшной бактерии Vibrio vulnificus, которая поедает плоть. Еще у 13 человек подтвердилось заражение этой бактерией. Об этом сообщает Palm Beach Post.
Смертельные случаи были зафиксированы в четырех округах штата: Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Место обитания бактерии — теплая солоноватая вода, что определяет и пути заражения. Как правило, «подцепить» заразу можно при употреблении сырых или плохо приготовленных морепродуктов, в особенности, устриц, или если зараженная вода попадает на открытые раны.
Попавшая в организм Vibrio vulnificu вызывает быстрое отмирание тканей. Так что для борьбы с болезнью в тяжелых случаях нередко требуется ампутация.
В группе риска заражения — люди, у которых ослаблен иммунитет, имеются заболевания печени или есть открытые раны. В 2024 году во Флориде был зафиксирован рекордный уровень заражений — 82 случая, 19 из которых закончились летальным исходом.
Ранее ученые обнаружили потенциально смертельные бактерии-вампиры, которые буквально «жаждут» человеческой крови. Они могут быть причиной смерти большинства пациентов с заболеваниями кишечника.
Также сообщалось, что спасаясь от коронавируса, человечество поставило рекорд по применению антибиотиков. И микробы воспользовались этим, чтобы адаптироваться к лекарствам. Так появились настоящие бактерии-монстры.