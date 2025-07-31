Девять пермяков осуждены за похищение и незаконное лишение свободы

Суд вынес обвинительный приговор девяти пермякам. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в похищении человека, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, и незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном организованной группой, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что с 2018 по 2022 год фигуранты в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе с целью личного обогащения за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тысяч рублей, не имея необходимого для этих целей медицинского образования и лицензии на такую деятельность, незаконно оказывали услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью, нуждающимся в реабилитации.
Граждане, находившиеся в центре, не имели возможности самостоятельно и по своему желанию покинуть его. Также удерживаемых в центре граждан на протяжении длительного времени лишали общения с родственниками.
Преступную деятельность выявили сотрудники УУР ГУ МВД по Пермскому краю, после чего злоумышленников совместно задержали сотрудники краевого управления СКР, управлений МВД и Росгвардии. На время следствия семерых подозреваемых поместили под стражу.
Злоумышленники не признали вину, но следствие получило неопровержимые доказательства их виновности, что позволило следователям предъявить обвинения в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.
Суд приговорил виновных, в зависимости от роли каждого, к лишению свободы на срок от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.