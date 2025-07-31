Девять пермяков осуждены за похищение и незаконное лишение свободы

Следствие и суд установили, что с 2018 по 2022 год фигуранты в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе с целью личного обогащения за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тысяч рублей, не имея необходимого для этих целей медицинского образования и лицензии на такую деятельность, незаконно оказывали услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью, нуждающимся в реабилитации.