«Самый старый» ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 лет

В апреле впервые в истории человечества в Мексике родился ребенок, которого зачали благодаря автоматизированной системе ИКСИ, использующей искусственный интеллект. Этот способ разработали еще в 1990-х годах. На данный момент во всем мире его широко применяют для ЭКО. Так, ЭКО представляет собой ввод сперматозоида в яйцеклетку специалистом-эмбриологом с использованием микроинструментов.