«Самый старый» ребенок родился в США из эмбриона, который хранился 30 лет

В Соединенных Штатах родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет. Об этом сообщил портал MIT Technology Review.
В статье его называют «самый старым ребенком». Родители «усыновили» эмбрион у женщины, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году.
Тогда врачи создали четыре эмбриона, один из них перенесли в матку самой женщины, в результате у нее родилась девочка. Остальные три эмбриона криоконсервировали в надежде на еще одного ребенка.
Отмечается, что хранение обошлось американке в тысячу долларов в год. В итоге через несколько десятилетий она решила отдать эмбрионы другой семье, говорится в публикации.
В апреле впервые в истории человечества в Мексике родился ребенок, которого зачали благодаря автоматизированной системе ИКСИ, использующей искусственный интеллект. Этот способ разработали еще в 1990-х годах. На данный момент во всем мире его широко применяют для ЭКО. Так, ЭКО представляет собой ввод сперматозоида в яйцеклетку специалистом-эмбриологом с использованием микроинструментов.