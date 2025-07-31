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Житель Красноярского края отсудил у магазина шестикратную стоимость неисправного самоката

В Минусинске Красноярского края суд обязал магазин «Эльдорадо» выплатить покупателю 145 000 рублей за неисправный электросамокат.

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Источник: AP 2024

Как рассказали в Роспотребнадзоре, мужчина приобрел транспортное средство за 23 999 рублей в торговой точке на улице Абаканская и оформил на него страховой полис стоимостью 6 499 рублей. Но спустя три месяца эксплуатации самокат перестал работать.

Экспертиза, проведенная за счет покупателя, подтвердила, что поломка произошла не по его вине. Мужчина обратился в Управление Роспотребнадзора, и специалисты помогли ему составить письменную претензию продавцу о возврате денег за некачественный товар.

«Так как ООО “МВМ” не удовлетворило требования в добровольном порядке, пострадавшему была оказана помощь в защите его нарушенных прав путем подачи искового заявления в суд. По его решению в пользу потребителя будут взысканы денежные средства в общей сумме более 145 000 рублей, из которых: 23 999 рублей — стоимость некачественного товара; 6 499 рублей — стоимость страхового полиса; 4 900 рублей — стоимость экспертного заключения; 60 000 рублей — неустойка; 3 000 рублей — моральный вред; 46 749 рублей — штраф», — сообщили в Роспотребнадзоре.