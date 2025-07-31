Житель Красноярского края отсудил у магазина шестикратную стоимость неисправного самоката

«Так как ООО “МВМ” не удовлетворило требования в добровольном порядке, пострадавшему была оказана помощь в защите его нарушенных прав путем подачи искового заявления в суд. По его решению в пользу потребителя будут взысканы денежные средства в общей сумме более 145 000 рублей, из которых: 23 999 рублей — стоимость некачественного товара; 6 499 рублей — стоимость страхового полиса; 4 900 рублей — стоимость экспертного заключения; 60 000 рублей — неустойка; 3 000 рублей — моральный вред; 46 749 рублей — штраф», — сообщили в Роспотребнадзоре.