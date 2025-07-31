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Четыре американца погибли от опасной бактерии, поедающей плоть

В США зафиксированы четыре летальных случая, вызванных заражением бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Palm Beach Post.

В Америке погибло четверо людей от бактерии Vibrio vulnificus.

В США зафиксированы четыре летальных случая, вызванных заражением бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщает Palm Beach Post.

«Бактерия проникает в организм человека через термическую обработку морепродуктов и открытые раны, после чего вызывает некротический фасциит. В 2025 году такими бактериями заразились уже 13 граждан США в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс», — сказано в сообщении. Кроме того, издание отмечает, что в 2024 году была не менее утешительная статистика: было зафиксировано 82 случая заражения и 19 летальных исходов.

Ранее доцент кафедры пищевой микробиологии в Университете Рединга, доктор Кимон-Андреас Карацас сообщила, что шведские столы и буфеты могут являться разносчиками опасных бактерий. Причинами распространения бактерий является несоблюдение строгих правил гигиены. Даже небольшие нарушения температурного режима способны спровоцировать массовое распространение инфекций. При длительном пребывании продуктов в условиях повышенной температуры создаются оптимальные условия для активного роста микроорганизмов.