Четыре американца погибли от опасной бактерии, поедающей плоть

«Бактерия проникает в организм человека через термическую обработку морепродуктов и открытые раны, после чего вызывает некротический фасциит. В 2025 году такими бактериями заразились уже 13 граждан США в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс», — сказано в сообщении. Кроме того, издание отмечает, что в 2024 году была не менее утешительная статистика: было зафиксировано 82 случая заражения и 19 летальных исходов.