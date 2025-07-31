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Шахматный турнир проведут в сквере Эльдара Рязанова в Самаре 2 августа

Режиссер увлекался черно-белой игрой и часто засиживался за партией вместе со своим другом и соавтором сценариев Эмилем Брагинским.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Режиссер увлекался черно-белой игрой и часто засиживался за партией вместе со своим другом и соавтором сценариев Эмилем Брагинским.

Рязанов снял документальный фильм «На первенство мира по шахматам» (12+) о матче между гроссмейстерами Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном.

Также он упоминал эту настольную игру в художественных фильмах. Например, управдом Семен Петрович из киноленты «Девушка без адреса» (12+) был заядлым шахматистом.

Мама Деточкина в фильме «Берегись автомобиля» (12+) жалуется сыну: «В Москве завершился шахматный турнир. Выиграл Корчной, а я болела за Таля. Он отстал на пол-очка».

Шахматный турнир — часть программы выставки «Будь готов!», которая работает в сквере Рязанова. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.

Экспозиция рассказывает о жизни пионеров накануне и во время Великой Отечественной войны. В 1930-х во дворцах пионеров и детско-юношеских школах активно открывали шахматные секции.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная запись. Начало в 14 часов.

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