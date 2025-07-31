В Находке сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара

В Находке утром 31 июля произошел пожар. В доме на Ленинградской загорелась квартира на четвертом этаже здания, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
Когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры валил густой черный дым. Газодымозащитная служба в составе начальника караула Игоря Киреева и двух пожарных Павла Филатова и Максима Шарипова помогла пострадавшему жильцу дома. Его вывели из задымленной квартиры на улицу, после чего передали сотрудникам скорой помощи.
В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован на площади в 20 квадратов, погибших нет. Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.