В Находке сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры валил густой черный дым. Газодымозащитная служба в составе начальника караула Игоря Киреева и двух пожарных Павла Филатова и Максима Шарипова помогла пострадавшему жильцу дома. Его вывели из задымленной квартиры на улицу, после чего передали сотрудникам скорой помощи.