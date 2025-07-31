В парке «Нефтехимик» в Уфе вырубят деревья

В Уфе в четверг, 31 июля, будут вырубать аварийные, сухостойные и перестойные деревья. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы Башкирии Арсен Латыпов.
На следующей неделе, 4 августа, специалисты будут кронировать деревья в сквере Шакирова.
«Эти мероприятия нужны для того, чтобы предотвратить падение сухих и поврежденных деревьев во время непогоды. Тем самым мы устраняем потенциальную опасность в местах отдыха людей и поддерживаем здоровье зеленых насаждений», — прокомментировал чиновник.
Для работы задействуют спецтехнику. При этом основные дорожки оставят открытыми для прогулок.