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В парке «Нефтехимик» в Уфе вырубят деревья

Мероприятие проведут 31 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Администрация Уфы

В Уфе в четверг, 31 июля, будут вырубать аварийные, сухостойные и перестойные деревья. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы Башкирии Арсен Латыпов.

На следующей неделе, 4 августа, специалисты будут кронировать деревья в сквере Шакирова.

«Эти мероприятия нужны для того, чтобы предотвратить падение сухих и поврежденных деревьев во время непогоды. Тем самым мы устраняем потенциальную опасность в местах отдыха людей и поддерживаем здоровье зеленых насаждений», — прокомментировал чиновник.

Для работы задействуют спецтехнику. При этом основные дорожки оставят открытыми для прогулок.