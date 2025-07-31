В парке «Нефтехимик» в Уфе вырубят деревья

«Эти мероприятия нужны для того, чтобы предотвратить падение сухих и поврежденных деревьев во время непогоды. Тем самым мы устраняем потенциальную опасность в местах отдыха людей и поддерживаем здоровье зеленых насаждений», — прокомментировал чиновник.