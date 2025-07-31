Жительница Новосибирска потребовала тротуар на улице Троллейной для 175-й школы

В ответ на её обращение, департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил, что планы по строительству тротуаров на 2025 год сформированы на основании протоколов совещаний администрации района с депутатами Совета депутатов города Новосибирска, и обустройство тротуара по ул. Троллейная в них не вошло.