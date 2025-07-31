Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска потребовала тротуар на улице Троллейной для 175-й школы

Обустройство тротуара по ул. Троллейная не вошло в планы департамента дорожно-благоустроительного в этом году.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Без источника

Жительница Новосибирска Марина Л. обратилась к городским властям с просьбой построить тротуар вдоль улицы Троллейной, чтобы обеспечить безопасный путь для пешеходов. Женщина подчеркнула, что в этом тротуаре особенно сильно нуждаются ученики школы № 175.

«Дети, которые живут в Софийском квартале, не имеют нормальной возможности добираться до школы из-за отсутствия тротуара вдоль дороги по улице Троллейная», — отметила сибирячка.

По её словам, слева от дороги тротуар отсутствует до остановки «Степная», где находится ближайший светофор, а справа имеется узкий проход, который не является тротуаром и крайне опасен из-за проезжающих на большой скорости автомобилей, в том числе грузовиков.

«Грубо говоря идёшь практически по дороге по которой на большой скорости двигается большегрузный транспорт. Зимой так вообще нереально становится ходить», — дополнила Марина Л. в разговоре с Om1 Новосибирск.

В ответ на её обращение, департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил, что планы по строительству тротуаров на 2025 год сформированы на основании протоколов совещаний администрации района с депутатами Совета депутатов города Новосибирска, и обустройство тротуара по ул. Троллейная в них не вошло.

«Вопрос будет рассмотрен при формировании планов работ на 2026 год после определения лимитов финансирования, предназначенных на эти цели, или при выделении дополнительных бюджетных средств — в ранее возможные сроки», — резюмировали в администрации.