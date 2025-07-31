В NASA анонсировали высадку на Луну до конца президентского срока Трампа

Соединённые Штаты планируют осуществить высадку астронавтов на естественный спутник Земли до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил и.о. директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.
Он уточнил, что до конца второго президентства Трампа осталось три с половиной года.
«В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы снова прилунимся. Это произойдёт, пока Дональд Трамп будет занимать пост», — сказал Шон Даффи.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.
«После этого мы обустроим базу, мы останемся на Луне, и полученные там знания помогут нам попасть на Марс», — добавил и.о. директора NASA.