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В NASA анонсировали высадку на Луну до конца президентского срока Трампа

США планируют создать на Луне базу, а затем отправиться на Марс.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты планируют осуществить высадку астронавтов на естественный спутник Земли до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил и.о. директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

Он уточнил, что до конца второго президентства Трампа осталось три с половиной года.

«В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы снова прилунимся. Это произойдёт, пока Дональд Трамп будет занимать пост», — сказал Шон Даффи.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.

«После этого мы обустроим базу, мы останемся на Луне, и полученные там знания помогут нам попасть на Марс», — добавил и.о. директора NASA.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.

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