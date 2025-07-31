Транспортная система Иркутска вошла в антирейтинг Минтранса

Иркутск вошел в топ-10 городов с худшей транспортной системой. Антирейтинг был составлен зампредом Общественного совета при Минтрансе России Ильёй Зотовым. В список вошли Иваново, Ульяновск, Томск, Хабаровск, Орёл, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Оренбург и Махачкала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) парламентария.
Рейтинг зампред составил на основании своего личного мнения, которое подкрепляет тем, что видел в этих городах лично, и на методике, которую тестирует Минтранс.
Илья Зотов указывает на грязные автобусы, отсутствие визуальной и аудиоинформации об остановках и несоблюдение расписания частными транспортными компаниями. Зампред пишет, что не весь транспорт отображается в приложении Яндекс. Карты (транспорт), а подвижной состав должен быть списан еще «вчера».
Также чиновник указывает и на другие недостатки транспортной системы Иркутска, такие как отсутствие названий на остановках и схем проездов, заставленность машинами остановки общественного транспорта на привокзальной площади, разницу в стоимости между частным и муниципальным транспортом, а также отсутствие льгот у «частников».
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в Иркутске начали работать два информационных экрана, показывающих движение трамваев и троллейбусов в реальном времени. Один из них установлен на трамвайной остановке «Волжская», второй — на конечной троллейбусных маршрутов «Сквер имени Кирова».