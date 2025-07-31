Транспортная система Иркутска вошла в антирейтинг Минтранса

Также чиновник указывает и на другие недостатки транспортной системы Иркутска, такие как отсутствие названий на остановках и схем проездов, заставленность машинами остановки общественного транспорта на привокзальной площади, разницу в стоимости между частным и муниципальным транспортом, а также отсутствие льгот у «частников».