Бастрыкин затребовал доклад по делу о драке девочек-подростков в Иркутске

В Свердловском районе Иркутска группа подростков избила двух девочек. Видео инцидента с участием несовершеннолетних появилось в сети. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе областного следкома доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) информационного центра СК РФ.