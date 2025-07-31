Бастрыкин затребовал доклад по делу о драке девочек-подростков в Иркутске

В Свердловском районе Иркутска группа подростков избила двух девочек. Видео инцидента с участием несовершеннолетних появилось в сети. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе областного следкома доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) информационного центра СК РФ.
Ранее агентство сообщало, что прокуратура организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств драки между девочками-подростками. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.