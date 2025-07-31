«Аэрофлот» восстановил регулярные рейсы из Красноярска

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания полетов.
Соответствующая информация была размещена в официальных социальных сетях перевозчика.
Все рейсы, запланированные на 29 и 30 июля, успешно выполнены, включая направления в Красноярск. Расписание полетов стабилизировалось после хакерской атаки, произошедшей 28 июля.
Согласно данным онлайн-табло красноярского аэропорта, на 31 июля запланировано 31 авиарейс «Аэрофлота» как по внутренним, так и международным направлениям.
Напомним, что в результате кибератаки было отменено множество рейсов.
Ранее рассказывали, что при крушении Ан-24 в Амурской области погиб красноярец.