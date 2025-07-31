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«Аэрофлот» восстановил регулярные рейсы из Красноярска

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания полетов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о полном восстановлении расписания полетов.

Соответствующая информация была размещена в официальных социальных сетях перевозчика.

Все рейсы, запланированные на 29 и 30 июля, успешно выполнены, включая направления в Красноярск. Расписание полетов стабилизировалось после хакерской атаки, произошедшей 28 июля.

Согласно данным онлайн-табло красноярского аэропорта, на 31 июля запланировано 31 авиарейс «Аэрофлота» как по внутренним, так и международным направлениям.

Напомним, что в результате кибератаки было отменено множество рейсов.

Ранее рассказывали, что при крушении Ан-24 в Амурской области погиб красноярец.