Президент Южной Кореи озвучил преимущества соглашения с США

Президент подчеркнул, что при принятии решения о торговой сделке правительство Южной Кореи руководствовалось прежде всего национальными интересами. По словам Ли Чжэ Мёна, переговоры велись в сжатые сроки и сопровождались определёнными сложностями. Он уточнил, что каждая из сторон за столом переговоров имеет свою позицию, что делает достижение договорённостей непростым процессом. Цель заключается не в том, чтобы добиться выгоды только для себя, а в том, чтобы прийти к компромиссу, заключил глава государства.