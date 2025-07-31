Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Южной Кореи озвучил преимущества соглашения с США

В результате заключения торговой сделки между Южной Кореей и Соединёнными Штатами была устранена неопределённость, влиявшая на экспорт. С таким заявлением выступил глава государства Ли Чжэ Мён.

Источник: Life.ru

«В ходе этих переговоров правительство устранило неопределённость в экспортной среде и установило тарифы США ниже или на том же уровне, что и у основных конкурентов США по экспорту», — сообщил он в своих соцсетях.

Президент подчеркнул, что при принятии решения о торговой сделке правительство Южной Кореи руководствовалось прежде всего национальными интересами. По словам Ли Чжэ Мёна, переговоры велись в сжатые сроки и сопровождались определёнными сложностями. Он уточнил, что каждая из сторон за столом переговоров имеет свою позицию, что делает достижение договорённостей непростым процессом. Цель заключается не в том, чтобы добиться выгоды только для себя, а в том, чтобы прийти к компромиссу, заключил глава государства.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о подписании торговой сделки с Сеулом. Соглашение предполагает, что Южная Корея вложит 350 миллиардов долларов в проекты, принадлежащие США. В течение ближайших двух недель ожидается визит Ли Чжэ Мёна в Вашингтон для обсуждения дополнительных инвестиций, точный объём которых будет объявлен позднее.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше