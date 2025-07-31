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В России изменятся правила прохождения медкомиссии водителями: что ждет автомобилистов после 1 августа

В РФ с 1 августа хотят ввести новые правила прохождения медкомиссии водителями.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа медицинские справки для водителей (форма 003-В/У) станут электронными. Об этом сообщил Петр Шкуматов, эксперт Народного фронта и руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов».

Теперь вместо бумажного документа водители будут получать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предоставить в ГИБДД, после чего информация автоматически загрузится в систему. Таким образом, бумажные справки больше не понадобятся.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — уточнил он.

Шкуматов также отметил, что после медкомиссии водители, возможно, будут показывать QR-код в наркологических и психиатрических диспансерах. Эти учреждения смогут вносить данные в свои системы, что упростит учет.

Эксперт подчеркнул, что переход на электронный формат поможет бороться с поддельными справками. Раньше в регионах существовал теневой рынок таких документов, поскольку ГИБДД не могла оперативно проверять их подлинность.

«Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию», — объяснил специалист.

Теперь эта схема станет невозможной, что позволит навести порядок в системе.

Ранее стало известно об ужесточении требований к перевозке детей в автомобилях. В ПДД вводится четкое определение детской удерживающей системы. Теперь к таким устройствам относятся только сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей.

Автоюрист Лев Воропаев также рассказал, что водителям запрещено принимать некоторые препараты перед тем, как садиться за руль. К ним относятся лекарства, содержащие производные барбитуровой кислоты. Эксперт уточнил, что при обнаружении таких веществ в организме водителя ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Воропаев добавил, что большинство медикаментов попадают под действие этого постановления.