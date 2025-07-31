В Новосибирске на улице Кропоткина отменили режим повышенной готовности

В марте у здания ГСК обнаружили просадку фундамента и деформацию несущих конструкций. Владельцам кооператива было рекомендовано на время перестать пользоваться аварийными помещениями и ограничить доступ в здание. Кроме того, было необходимо обследовать грунтовое основание здания с привлечением специализированных организаций.