В Новосибирске на улице Кропоткина отменили режим повышенной готовности

В Новосибирске в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» на улице Кропоткина, 92/2, отменили режим повышенной готовности. Его вводили в связи с угрозой обрушения несущих конструкций здания. Документ об этом опубликовали на сайте мэрии города.
В марте у здания ГСК обнаружили просадку фундамента и деформацию несущих конструкций. Владельцам кооператива было рекомендовано на время перестать пользоваться аварийными помещениями и ограничить доступ в здание. Кроме того, было необходимо обследовать грунтовое основание здания с привлечением специализированных организаций.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» введен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения.