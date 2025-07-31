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В Новосибирске на улице Кропоткина отменили режим повышенной готовности

Его вводили из-за угрозы обрушения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» на улице Кропоткина, 92/2, отменили режим повышенной готовности. Его вводили в связи с угрозой обрушения несущих конструкций здания. Документ об этом опубликовали на сайте мэрии города.

В марте у здания ГСК обнаружили просадку фундамента и деформацию несущих конструкций. Владельцам кооператива было рекомендовано на время перестать пользоваться аварийными помещениями и ограничить доступ в здание. Кроме того, было необходимо обследовать грунтовое основание здания с привлечением специализированных организаций.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» введен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения.