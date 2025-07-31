Украинские военные расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в Донецкой народной республике до того, как его освободили российские войска. Об этом рассказал местный житель Юрий Яцюта.
— Я лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались боевики ВСУ, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся. Дошли до Олега, он держал немецких овчарок. И его пристрелили. Паспорт украинский лежал у него на груди, — цитирует его РИА Новости.
Тело мужчины с паспортом на груди пролежало на улице почти три недели до того, как его похоронили соседи. Украинские военные расстреляли и собак, которых содержал убитый владелец, рассказал Яцюта.
Пленный солдат ВСУ Вячеслав Кутятин заявил, что командование приказывало бойцам расстреливать раненых российских военных. По его словам, такие случаи происходили много раз.
Ранее стало известно, что вступивший в ряды Вооруженных сил Украины темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять военнослужащих ВС РФ в селе Отрадное в ДНР.