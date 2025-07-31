Очевидец рассказал, как боевики ВСУ расстреляли жителей Селидово в ДНР

— Я лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались боевики ВСУ, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся. Дошли до Олега, он держал немецких овчарок. И его пристрелили. Паспорт украинский лежал у него на груди, — цитирует его РИА Новости.