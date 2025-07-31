В США разбился военный самолет F35

В США потерпел крушение и загорелся реактивный самолет недалеко от НАС-Лемура. Борт врезался в поле недалеко от Кадиллака и Дикинсон-авеню в округе Фресно. Об этом сообщает Fox 26 News.
В настоящее время гражданские и военные службы экстренного реагирования уже направляются на место происшествия. По словам очевидцев, пилоту удалось катапультироваться. Приехавшие на место крушения медики оказывают ему помощь.
Отмечается, что разбиться мог малозаметный ударный истребитель F35 Lightning II, принадлежащий либо ВМС США, либо Корпусу морской пехоты США. Все детали и обстоятельства авиационного происшествия теперь предстоит экспертам в рамках федерального расследования.
В конце января этого года в США разбился истребитель пятого поколения F-35. Катастрофа произошла на взлетной полосе на авиабазе Эйлсон в штате Аляска. Командование базы проводит расследование происшествия, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.
Ранее в США потерпел крушение новейший истребитель F-35B. Это произошло во время испытательного полета на авиабазе ВМС Форт-Уэрт в Техасе.