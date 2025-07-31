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Праздник циркового искусства впервые пройдет в Омске

Пятичасовой фестиваль состоится в День города.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Фестиваль циркового искусства пройдет в Омске в День города. 2 августа с полудня и до семи часов вечера в сквере им. Алтунина на набережной реки Омь (между Юбилейным и Комсомольским мостами) пройдет праздник. Артисты цирка представят свои номер в самых разных жанрах.

Ведущим программы «Лучик солнца — солнечному городу!» (6+) будет директор Омского государственного цирка Виталий Доля.

Фестиваль посвящён также Народному артисту СССР, «солнечному» клоуну Олегу Попову, которому 31 июля 2025 года исполнилось бы 95 лет. Его реприза «Лучик Солнца» считается одним из высших достижений мировой клоунады.

Празднование Дня города в Омске обещает стать масштабным событием. С 1 по 3 августа. горожан и гостей города ждёт более 70 мероприятий культурно-массового, спортивного и творческого характера. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.