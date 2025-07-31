Праздник циркового искусства впервые пройдет в Омске

Фестиваль циркового искусства пройдет в Омске в День города. 2 августа с полудня и до семи часов вечера в сквере им. Алтунина на набережной реки Омь (между Юбилейным и Комсомольским мостами) пройдет праздник. Артисты цирка представят свои номер в самых разных жанрах.