Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске отметили 103-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Андреевна Давыдова отпраздновала свой 103-й день рождения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Андреевна Давыдова отпраздновала свой 103-й день рождения.

Екатерина Андреевна родилась в Омске и в молодости посвятила себя спасению жизней. Во время войны она работала в военном госпитале, где ухаживала за раненными солдатами, поддерживала их моральное состояние и писала письма родным от их имени.

«Она не только лечила раны, но и согревала сердца бойцов — писала за них письма родным, поддерживала, дарила надежду. А когда пришла Великая Победа, плакала от счастья вместе со всеми».

Мэрия города выразила свои поздравления Екатерине Андреевне с юбилеем и отметила её подвиг, поблагодарив за вклад в историю страны.