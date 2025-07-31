В Красноярске отметили 103-й день рождения ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Андреевна Давыдова отпраздновала свой 103-й день рождения.
Екатерина Андреевна родилась в Омске и в молодости посвятила себя спасению жизней. Во время войны она работала в военном госпитале, где ухаживала за раненными солдатами, поддерживала их моральное состояние и писала письма родным от их имени.
«Она не только лечила раны, но и согревала сердца бойцов — писала за них письма родным, поддерживала, дарила надежду. А когда пришла Великая Победа, плакала от счастья вместе со всеми».
Мэрия города выразила свои поздравления Екатерине Андреевне с юбилеем и отметила её подвиг, поблагодарив за вклад в историю страны.