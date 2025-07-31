Омичей оповестили о днях доставки пенсий и пособий в последний месяц лета

С 1 августа начинается перечисление детских пособий омичам на счета в банке. Досрочно, 1 августа (в связи с выходным днем 3 августа), семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты за июль. Также в связи с выходными днями досрочно — 8 и 15 августа — состоится зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.