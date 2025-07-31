Омичей оповестили о днях доставки пенсий и пособий в последний месяц лета

Омское отделение Социального фонда России сообщило сегодня, 31 июля, об изменениях в сроках выплаты пенсий и пособий в августе. Некоторым омичам деньги придут досрочно.
С 1 августа начинается перечисление детских пособий омичам на счета в банке. Досрочно, 1 августа (в связи с выходным днем 3 августа), семьям с детьми зачислят на счета в банки единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты за июль. Также в связи с выходными днями досрочно — 8 и 15 августа — состоится зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.
По остальным выплатам график выплат не перетерпел изменений: 5 августа зачислят на банковские счета ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. 7−8 августа произойдет зачисление пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам на счета в банки. Доставка пенсий и других выплат через почтовые отделения связи в Омской области осуществляется по графику работы почты.
Отделение СФР по Омской области напоминает, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, то не стоит паниковать и звонить или приезжать в отделение —перечисления обязательно произойдут до конца дня.