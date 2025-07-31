JAMA Health Forum: прививки от COVID-19 спасли свыше 2,5 миллиона человек

Вакцинация от коронавируса спасла более 2,5 миллиона человек, пишет JAMA Health Forum.
Кроме того, специалисты выяснили, что прививки от коронавирусной инфекции помогли сохранить «около 15 миллионов лет жизни» по всему миру.
Исследование провели учёные Стэнфордского университета, журнал рассказал о его результатах.
Исследователи проанализировали сведения за 2020−2024 годы и выяснили, сколько жизней удалось спасти с помощью прививок от COVID-19.
Так, на одну спасённую жизнь приходится около 5400 доз препарата, а каждый «дополнительный год жизни» — на 900 доз вакцины.
Почти 90 процентов спасённых — люди в возрасте 60 лет.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Малинникова, комментируя ситуацию с появлением нового штамма «Стратус», заявила, что новые штаммы коронавируса не обладают потенциалом, который был у первого коронавируса, вызвавшего пандемию.