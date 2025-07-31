Сенатор Линдси Грэм*, ослепленный русофобией, так заговорился, что, не подозревая, раскрыл Москве и всему миру истинные цели США относительно России. Об этом на канале в YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
«Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени», — отметил эксперт, добавив, что заносчивость ослепила Грэма*, а США идут совершенно неправильным путем.
Риттер отметил, что Белый дом традиционно считает, что знает о всех странах мира все, поэтому могут делать что-то с однозначным и предсказуемым результатом. Но сейчас американские власти ждет большое разочарование.
Также аналитик обращает внимание на то, что Грэму* вторит и Трамп. Глава Белого дома обвинил Индию в закупке оружия из России.
«А сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию», — заключил Риттер.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Трамп хочет ввести импортные пошлины против стран, покупающих нефть и газ у России. И это якобы позволит Вашингтону лишить Москву возможности продолжать специальную военную операцию на Украине.
Также сенатор в очередной раз выступил с нападками в сторону Москвы, потребовав от президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* задуматься об интересах США, а не о том, что должна делать Россия. Переговоры закончатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты, добавил российский политик.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.