Грэм* совершил большую ошибку, угрожая России в соцсетях: о чем проболтался сенатор США

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* задуматься об интересах США, а не о том, что должна делать Россия. Переговоры закончатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты, добавил российский политик.