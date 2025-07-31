Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грэм* совершил большую ошибку, угрожая России в соцсетях: о чем проболтался сенатор США

Риттер: Грэм* заговорился и раскрыл России истинные намерения США.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Линдси Грэм*, ослепленный русофобией, так заговорился, что, не подозревая, раскрыл Москве и всему миру истинные цели США относительно России. Об этом на канале в YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

«Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени», — отметил эксперт, добавив, что заносчивость ослепила Грэма*, а США идут совершенно неправильным путем.

Риттер отметил, что Белый дом традиционно считает, что знает о всех странах мира все, поэтому могут делать что-то с однозначным и предсказуемым результатом. Но сейчас американские власти ждет большое разочарование.

Также аналитик обращает внимание на то, что Грэму* вторит и Трамп. Глава Белого дома обвинил Индию в закупке оружия из России.

«А сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию», — заключил Риттер.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Трамп хочет ввести импортные пошлины против стран, покупающих нефть и газ у России. И это якобы позволит Вашингтону лишить Москву возможности продолжать специальную военную операцию на Украине.

Также сенатор в очередной раз выступил с нападками в сторону Москвы, потребовав от президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* задуматься об интересах США, а не о том, что должна делать Россия. Переговоры закончатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты, добавил российский политик.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше