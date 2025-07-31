Экс-футболисту «Енисея» Бардыбахину грозит 3 года колонии за драку

Инцидент произошел весной 2024 года на одной из баз отдыха в окрестностях Красноярска, где спортсмены отдыхали в компании своих подруг и жен. В ходе отдыха соседняя группа попросила их уменьшить громкость музыки, на что футболисты ответили отказом. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.