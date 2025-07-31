Экс-футболисту «Енисея» Бардыбахину грозит 3 года колонии за драку

Бывшему игроку красноярского футбольного клуба «Енисей» может быть назначено наказание в виде трех лет лишения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошел весной 2024 года на одной из баз отдыха в окрестностях Красноярска, где спортсмены отдыхали в компании своих подруг и жен. В ходе отдыха соседняя группа попросила их уменьшить громкость музыки, на что футболисты ответили отказом. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.
В результате кулачного боя 22-летний спортсмен нанес своему оппоненту несколько ударов по лицу и голове, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости. Первоначально следователи прекратили уголовное дело из-за невозможности установить тяжесть причиненного вреда, однако прокуратура инициировала повторное расследование, которое было возобновлено.
Футболист признал свою вину, и теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее рассказывали, что ФК «Енисей» потерпел второе подряд поражение на домашнем поле.