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Вспышку сверхновой спустя 43 млн лет увидели в Новосибирске

Вспышка сверхновой является одним из самых масштабных процессов во Вселенной, когда выделяется огромное количество энергии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Без источника

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков зафиксировал уникальное космическое явление — вспышку сверхновой звезды, свет от которой шел до Земли 43 миллиона лет.

«Прошлой ночью снял сверхновую в галактике NGC 7331 в созвездии Пегаса. Галактика очень похожа по своей структуре на наш Млечный Путь», — рассказал Алексей Поляков.

По словам фотографа, вспышка сверхновой является одним из самых масштабных процессов во Вселенной, когда выделяется огромное количество энергии. В этот момент звезда светит ярче, чем ядро галактики, состоящее из миллиардов звезд.

Астроном отметил, что само событие произошло 43 миллиона лет назад, и только сейчас его свет достиг Земли. На соседних фотографиях также запечатлена группа взаимодействующих галактик «Квинтет Стефана», расположенная рядом с NGC 7331.