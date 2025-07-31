Вспышку сверхновой спустя 43 млн лет увидели в Новосибирске

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков зафиксировал уникальное космическое явление — вспышку сверхновой звезды, свет от которой шел до Земли 43 миллиона лет.
«Прошлой ночью снял сверхновую в галактике NGC 7331 в созвездии Пегаса. Галактика очень похожа по своей структуре на наш Млечный Путь», — рассказал Алексей Поляков.
По словам фотографа, вспышка сверхновой является одним из самых масштабных процессов во Вселенной, когда выделяется огромное количество энергии. В этот момент звезда светит ярче, чем ядро галактики, состоящее из миллиардов звезд.
Астроном отметил, что само событие произошло 43 миллиона лет назад, и только сейчас его свет достиг Земли. На соседних фотографиях также запечатлена группа взаимодействующих галактик «Квинтет Стефана», расположенная рядом с NGC 7331.