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В Иркутской области продолжают тушить два лесных пожара

В Тайшетском районе взяли под контроль крупный пожар.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается тушение двух лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве лесного комплекса региона, на 55 гектарах горит лес в Тайшетском районе. Сейчас очаг взят под контроль. Борьбу осложняет труднодоступная местность. На месте работают 43 специалиста лесопожарных формирований, задействована тяжелая техника — пожарная машина и трактор.

— В Чунском районе действует лесной пожар на площади 1,5 гектара. В его ликвидации задействовано 19 человек и пять единиц наземной техники, — поделились в Минлесе.

Накануне для мониторинга обстановки с воздуха работали два легкомоторных самолета и четыре Ан-2. Вертолет Ми-8 перебросил пожарных в Катангский район. Всего авиация отработала в небе почти 29 часов.