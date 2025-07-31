В Иркутской области продолжают тушить два лесных пожара

В Иркутской области продолжается тушение двух лесных пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве лесного комплекса региона, на 55 гектарах горит лес в Тайшетском районе. Сейчас очаг взят под контроль. Борьбу осложняет труднодоступная местность. На месте работают 43 специалиста лесопожарных формирований, задействована тяжелая техника — пожарная машина и трактор.