Врач Черемушкин: навязчивые запахи могут быть симптомом онкологии

«То, что карамель, — просто у этого мужчины, скажем так, путь активирован, который с определенной памятью именно данного вкуса связан, то есть это случайность. Другой человек может аромат колбасы чувствовать, третий — сена. То есть всё, что хотите. Специфики никакой нет, это просто общая закономерность. Любой странный запах может быть симптомом болезни», — отметил Черемушкин.