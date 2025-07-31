Врач Черемушкин: навязчивые запахи могут быть симптомом онкологии

Необычные запахи, которые начинает ощущать человек, могут быть симптомом опухоли, рассказал в беседе с aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
Так специалист прокомментировал случай в Британии, когда мужчину вдруг без причины начал преследовать аромат карамели. В результате через какое-то время в ходе обследования у него диагностировали глиобластому четвертой стадии — самую агрессивную форму рака головного мозга.
«Появление запаха — симптом, который говорит о том, что человеку надо провести обследование головного мозга, рецепторный аппарат носа, это же все единая система, и для врача в данном случае ориентир», — сказал Черемушкин.
При этом, отметил онколог, необязательно симптомом должен быть запах именно карамели, как в случае с британцем.
«То, что карамель, — просто у этого мужчины, скажем так, путь активирован, который с определенной памятью именно данного вкуса связан, то есть это случайность. Другой человек может аромат колбасы чувствовать, третий — сена. То есть всё, что хотите. Специфики никакой нет, это просто общая закономерность. Любой странный запах может быть симптомом болезни», — отметил Черемушкин.
Симптомами опухоли также могут быть слуховые галлюцинации, появившиеся проблемы со зрением, с памятью, ориентацией в пространстве.
«То есть в зависимости от того, где растет опухоль, как она распространяется… В данном случае всё, что касается головы, это слух, зрение и прочее», — сказал Черемушкин.
Он также добавил, что спонтанное появление крови при кашле, стуле, из носа может быть признаком поражения органов дыхания, пищеварительных и мочевыводящих путей.
Врач рекомендовал при первых подозрениях на заболевание обязательно посетить специалиста, так как выявление онкологии на ранних стадиях в разы увеличивает шансы на выздоровление, а само лечение проходит без особого дискомфорта.
«Ранняя болезнь выявляется при активном посещении врачей, при профилактических осмотрах. Особенно важно это делать тем, кто находится в группе риска, куда могут попасть люди из-за образа жизни, профессии или наследственности», — подытожил Черемушкин.
Ранее Черемушкин предупредил, что некоторые виды рака могут протекать довольно скрытно, что может привести к позднему началу лечения.