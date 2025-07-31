Отдых в Сочи подорожал на 45%

«Если в 2023-м средний чек составил 78,5 тыс. руб., то в следующем году он вырос на 29,6%, до 101,7 тыс. руб., а в 2025-м году — на 45,4%, до 114,1 тыс. руб.», — передает слова аналитиков РБК. Кроме того, эксперты добавили, что самый дорогой отдых в Сочи на двоих в 2023 году стоил 124,5 тыс. руб, а в 2025 году — 292,7 тыс. руб.