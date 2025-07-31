Отдых в Сочи подорожал на 45%

Максимальный уровень цен на отдых в Сочи вырос на 135,2%
За последние три года средняя стоимость отдыха в Сочи увеличилась на 45,4%. При этом максимальный уровень цен на поездку вырос на 135,2%, а минимальный — на 60,1%. Об этом сообщили аналитики агрегатора туров Onlinetours.
«Если в 2023-м средний чек составил 78,5 тыс. руб., то в следующем году он вырос на 29,6%, до 101,7 тыс. руб., а в 2025-м году — на 45,4%, до 114,1 тыс. руб.», — передает слова аналитиков РБК. Кроме того, эксперты добавили, что самый дорогой отдых в Сочи на двоих в 2023 году стоил 124,5 тыс. руб, а в 2025 году — 292,7 тыс. руб.
В течение трех лет на черноморских курортах страны фиксируется рост спроса на отдых, который составил 31,6%. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются такие районы, как Адлер, центральная часть Сочи и Лоо. С начала текущего года Сочи посетили 3,5 миллиона человек.