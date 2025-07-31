Пермяка будут судить за кражу с банковской карты

Мужчину обвиняют в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне в полицию обратился 46-летний житель с. Нижние Муллы с заявлением о хищении с его карты более 6 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что заявитель потерял карту, а когда заметил, что с его счета списываются деньги за покупки, заблокировал его с помощью мобильного банковского приложения.
Выяснилось, что фигурант нашел карту на улице возле магазина и решил воспользоваться находкой. Пермяк прошелся по продуктовым магазинам и кафе, сделал покупки, расплачиваясь чужой картой, а затем выкинул ее.
На допросе предполагаемый виновник дал признательные показания, а также полностью возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшему.
Теперь уголовное дело передано в суд.