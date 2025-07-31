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Пермяка будут судить за кражу с банковской карты

В Пермском муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Перми 1982 года рождения.

Источник: Freepik

Мужчину обвиняют в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне в полицию обратился 46-летний житель с. Нижние Муллы с заявлением о хищении с его карты более 6 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что заявитель потерял карту, а когда заметил, что с его счета списываются деньги за покупки, заблокировал его с помощью мобильного банковского приложения.

Выяснилось, что фигурант нашел карту на улице возле магазина и решил воспользоваться находкой. Пермяк прошелся по продуктовым магазинам и кафе, сделал покупки, расплачиваясь чужой картой, а затем выкинул ее.

На допросе предполагаемый виновник дал признательные показания, а также полностью возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшему.

Теперь уголовное дело передано в суд.