Археологи рассказали, какими были первые жители Красноярска

Сообщается, что жили они, вопреки устоявшемуся стереотипу, не только в пещерах, а еще и в первобытных чумах, которые собирали по пока неизвестной технологии из палок и шкур. В них зимовали и проводили лето, потом складывали и переходили на новую стоянку. С весны по осень люди селились в основном у воды, а зимой спасал снег.
Питались красноярцы каменного века растениями, мясом северного оленя, диких козлов и лошадей, иногда — бизонов и мамонтов.
«Вопрос личности в каменном веке — очень сложный. Но, судя по тому, что мы имеем изображение лиц на статуэтках и есть индивидуальные ранцевые наборы “инструментов”, которые мы находим в виде “кладов”, люди в социальном плане являлись личностями, имели собственные имена, различали друг друга. То есть присутствовали те же самые механизмы личностной идентификации, как и в современном мире. Люди каменного века были теми же полноценными людьми, что и мы с вами, их волновали вопросы добра и зла, любви и ненависти, только немного с другим колоритом и, может, в других понятиях, эмоции были те же самые», — пояснил завкафедрой археологии Донецкого государственного университета Александр Колесник.
Как рассказал начальник отдела ООО «Красноярская геоархеология» Александр Барков, в границах современного Красноярска можно выделить несколько групп палеолитических стоянок, первая — это Афонтова гора: «В период с 35 до 10 тысяч лет назад она была удобна для проживания и охоты людей. Стоянки на горе известны с конца 19-го века. Это, так сказать, наша визитная карточка в археологии, всемирно известный бренд. Большая часть остальных стоянок стали известны не так давно и широко. Значительное количество новых данных о стоянках палеолита связано с археологическими работами перед хозяйственным освоением территорий, которые проводятся на основании требований федерального законодательства».
К примеру, в ходе таких работ выявили и изучили стоянки людей каменного века в микрорайонах Солнечный и Ясный. Находкам из первой — от 19 до 21 тысячи лет, а второй — свыше 30 тысяч лет. По словам специалистов, если бы не строительство, то никто бы не мог и подумать, что там могли жить древние люди, ведь от воды было достаточно далеко.
Еще одним памятником стала Стрелка-1 — большое количество находок там сделали при раскопках перед началом строительства нового пешеходного моста у БКЗ в 2021 году. При этом в начале 2000-х годов на площади в районе здания КАТЭК НИИ Уголь археологи уже фиксировали слои палеолита.
Сейчас археологи проводят раскопки стоянки в устье Базаихи, ранее на этой территории — между рекой и ручьем Лалетина — была открыта серия палеолитических стоянок.
Подробнее о конкретных находках археологи обещают рассказать в следующих материалах. Например, как люди каменного века сшивали шкуры и чистили одежду.