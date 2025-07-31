Археологи рассказали, какими были первые жители Красноярска

«Вопрос личности в каменном веке — очень сложный. Но, судя по тому, что мы имеем изображение лиц на статуэтках и есть индивидуальные ранцевые наборы “инструментов”, которые мы находим в виде “кладов”, люди в социальном плане являлись личностями, имели собственные имена, различали друг друга. То есть присутствовали те же самые механизмы личностной идентификации, как и в современном мире. Люди каменного века были теми же полноценными людьми, что и мы с вами, их волновали вопросы добра и зла, любви и ненависти, только немного с другим колоритом и, может, в других понятиях, эмоции были те же самые», — пояснил завкафедрой археологии Донецкого государственного университета Александр Колесник.