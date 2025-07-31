Мэру Красноярска продлили арест по делу о взятках

По данным информагентства, решение о продлении ареста градоначальника Басманный суд Москвы вынес 30 июля. Судебное заседание состоялось в день рождения красноярского мэра. Сколько точно Владислав Логинов проведет под стражей, не уточняется.
Напомним, мэра Красноярска задержали 9 июня. По версии следствия, глава города получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на своем участке. За это Владислав Логинов обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог.
Сразу после задержания мэра этапировали в Москву и арестовали. Тогда суд оставил Владислава Логинова в СИЗО до 4 августа. Градоначальник же настаивал на том, что его оговорили.