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Мэру Красноярска продлили арест по делу о взятках

Суд продлил арест мэру Красноярска Владиславу Логинову по делу о взятках на 180 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

По данным информагентства, решение о продлении ареста градоначальника Басманный суд Москвы вынес 30 июля. Судебное заседание состоялось в день рождения красноярского мэра. Сколько точно Владислав Логинов проведет под стражей, не уточняется.

Напомним, мэра Красноярска задержали 9 июня. По версии следствия, глава города получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде 180 млн рублей деньгами и оплаты строительства бани на своем участке. За это Владислав Логинов обеспечил победу фирме на торгах на выполнение ремонта дорог.

Сразу после задержания мэра этапировали в Москву и арестовали. Тогда суд оставил Владислава Логинова в СИЗО до 4 августа. Градоначальник же настаивал на том, что его оговорили.