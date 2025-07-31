«Камни Памяти» появятся в городах Беларуси и России

Проект посвящен белорусам и россиянам, которые героически защищали легендарную Малую Землю под командованием вице-адмирала Георгия Холостякова, уроженца белорусских Барановичей. По задумке организаторов проекта «Камни памяти», именно москвичи будут первой среди ветеранских организаций России, кому передадут 9 освященных белорусских валунов.
Церемония передачи освященных памятных камней пройдет сегодня в Москве на площади Цезаря Куникова. В Культурном центре посольства Беларуси в Москве также пройдут мероприятия, посвященные защитникам Малой Земли.
Как отметили организаторы проекта, в столице России белорусская делегация передаст в дар российской стороне святыни, связанные с малой родиной героев-черноморцев — уроженцев Беларуси.
Также освященные белорусские камни передадут ветеранским сообществам Санкт-Петербурга и Краснодарского края, после они будут установлены в памятных местах на российской земле, где проявилось морское братство белорусов и россиян.
В свою очередь в посольстве Беларуси в Москве от ветеранских организаций РФ белорусской делегации передадут уникальные морские артефакты, связанные с подвигом моряков-черноморцев.