Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы вновь замечены в вандализме при сборе яблок на Татышеве

На острове Татышев зафиксированы случаи несанкционированного сбора яблок.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На острове Татышев зафиксированы случаи несанкционированного сбора яблок.

В дирекции парка сообщили, что, хотя сезон сбора урожая начнется только в конце августа, некоторые жители Красноярска уже начали срывать незрелые плоды, ломать ветки и оставлять мусор под деревьями.

Яблоневый сад на западной стороне острова был высажен в 2004 году при экс-мэре Петре Пимашкове. Ранее собранные яблоки передавали на благотворительность, однако сейчас любой желающий может их собирать. Тем не менее, сотрудники парка отмечают, что некоторые люди подходят к этому небрежно, унося целые мешки фруктов и нанося ущерб деревьям.

Администрация парка призывает жителей и гостей города бережно относиться к природе: не залезать на деревья, аккуратно собирать доступные плоды и убирать за собой мусор.

Ранее рассказывали, что озеро «Зеркальное» на острове Татышев закрыто для купания из-за кишечной палочки.