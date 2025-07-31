Красноярцы вновь замечены в вандализме при сборе яблок на Татышеве

Яблоневый сад на западной стороне острова был высажен в 2004 году при экс-мэре Петре Пимашкове. Ранее собранные яблоки передавали на благотворительность, однако сейчас любой желающий может их собирать. Тем не менее, сотрудники парка отмечают, что некоторые люди подходят к этому небрежно, унося целые мешки фруктов и нанося ущерб деревьям.