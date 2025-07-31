Иммунолог объяснил, почему активированный уголь не спасет от ротавируса на курорте

Отдых на юге — это не только теплое море и солнце, но и риск подхватить ротавирус, особенно если в планах много времени на пляже и в воде. Эта инфекция, вызывающая кишечные расстройства, довольно распространена среди туристов. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал KP.RU, что сорбенты не помогут предотвратить заболевание.