Иммунолог объяснил, почему активированный уголь не спасет от ротавируса на курорте

Отдых на юге — это не только теплое море и солнце, но и риск подхватить ротавирус, особенно если в планах много времени на пляже и в воде. Эта инфекция, вызывающая кишечные расстройства, довольно распространена среди туристов. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал KP.RU, что сорбенты не помогут предотвратить заболевание.
— Профилактический прием сорбентов перед возможным заражением или сразу после проглатывания воды не имеет доказанной эффективности против ротавируса. Вирус проникает в клетки очень быстро, — отметил специалист.
Многие отдыхающие берут с собой активированный уголь или другие сорбенты, надеясь принять их заранее, особенно если ребенок случайно проглотил морскую воду. Однако эти средства начинают действовать на уже выделившиеся токсины.
— Сорбенты же работают в просвете кишечника, связывая уже выделяющиеся токсины (вредные вещества) после начала болезни. Так что предотвратить заражение с их помощью не удастся. Но сорбенты стоит держать в своей аптечке, чтобы принять при первых же симптомах расстройства (диарее, тошноте), — подчеркнул врач.
Снизить риск заражение поможет вакцинация. Важно заранее сделать прививку, так как она состоит из нескольких доз. Также ключевое значение имеет гигиена — регулярное мытье рук помогает избежать заражения.