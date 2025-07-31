Сообщение Службы внешней разведки РФ о замене Зеленского на посла Украины в Британии Валерия Залужного говорит само за себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего», — подчеркнул он.
По данным СВР, Соединённые Штаты и Британия устроили встречу в Альпах, где говорилось о замене Зеленского. На ней присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный.
По информации разведки, замена Зеленского является одним из условий «перезагрузки отношений» Украины с западными государствами. Так, речь идёт о продолжении вложений стран Запада в украинскую экономику.
В США оценили информацию СВР о замене Зеленского.
Отчёт СВР России о «тайных выборах президента» на Украине свидетельствует о том, что эта страна не имеет собственной демократии, заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
«Это создаёт впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа», — сказал он журналистам.
Риттер отметил, что встреча с Залужным в Швейцарии также говорит о том, что жители Украины оказались в заложниках у Запада.
Херш предрёк замену Зеленского на Залужного.
Американский журналист Сеймур Херш ещё в середине июля заявил, что наиболее вероятным кандидатом на пост украинского президента является бывший главнокомандующий Вооружёнными силам Украины и действующий посол в Британии Валерий Залужный.
«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — рассказывал он.
Херш подчеркнул, что в Соединённых Штатах рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине.
В Киеве прокомментировали поездку Ермака в Альпы.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак присутствовал на встрече в Альпах с согласия Зеленского, заявил бывший украинский парламентарий Владимир Олейник.
Он подчеркнул, что многие настаивают на том, что следует не только Зеленского, но Ермака. Олейник добавил, что в настоящее время западные государства думают, каким образом ослабить Зеленского.
Экс-депутат подчеркнул, что если Зеленский согласится с решением о Залужном, «остаётся вопрос о его безопасности внутри страны».
«У Залужного же нет абсолютно людей, которые могли бы заполнить кабинет министров… Тогда это было бы как гарантия. Но, похоже на то, что эта комбинация не устраивает и американцев», — отметил он.
Олейник подчеркнул, что американская сторона намерена избавиться от Зеленского. По его словам, непринципиально, заменит ли его именно Залужный. Для Вашингтона важно, чтобы преемник подчинялся Западу. Он добавил, что так и произойдёт: у Киева нет независимых кандидатов и ресурсов на независимую политику.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.