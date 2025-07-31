Иммунолог дал советы, как избежать ротавируса во время отпуска

С наступлением сезона отпусков растет риск подхватить ротавирус, особенно на курортах. Однако существует несколько способов защититься от этой опасной инфекции. Врач-иммунолог Владимир Болибок поделился с KP.RU простыми, но эффективными рекомендациями для защиты от ротавируса.
— Для малышей в возрасте до 8 месяцев есть вакцины («РотаТек», «Ротарикс»), которые защищают от тяжелого течения болезни. Курс состоит из нескольких доз, поэтому планировать прививку нужно заранее, задолго до поездки на отдых. Такую прививку очень желательно сделать, ведь для младенцев диарея, как при кишечном гриппе, смертельно опасна, — отметил Болибок.
Помимо прививок, необходима строгая гигиена. Регулярное мытье рук с мылом после посещения туалета, прогулок или перед едой значительно снижает шансы на заражение. Врач также посоветовал контролировать качество питьевой воды и избегать льда в напитках.
— Начинайте любой прием пищи с горячего блюда (суп, горячее второе) — температура убивает вирус. Желудочный сок начнет активно выделяться уже через 10−15 минут, создавая защиту. Не начинайте трапезу с холодных закусок, салатов или фруктов — оставьте их на потом, — подчеркнул врач.
Также следует избегать сырых морепродуктов и пищи сомнительного качества, а фрукты и овощи — тщательно мыть и очищать от кожуры.