Иммунолог дал советы, как избежать ротавируса во время отпуска

— Для малышей в возрасте до 8 месяцев есть вакцины («РотаТек», «Ротарикс»), которые защищают от тяжелого течения болезни. Курс состоит из нескольких доз, поэтому планировать прививку нужно заранее, задолго до поездки на отдых. Такую прививку очень желательно сделать, ведь для младенцев диарея, как при кишечном гриппе, смертельно опасна, — отметил Болибок.