Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем

«Благодаря искренности, природному обаянию и неиссякаемой энергии Ваши творческие проекты всегда становятся незабываемым зрелищем, покоряют своей яркостью и оригинальностью. Ваш многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, сценариста и автора искрометных текстов позволил обрести огромную популярность в Беларуси. Уверен, что и впредь Вы будете радовать преданных поклонников, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.