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Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Леонида Якубовича с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Благодаря искренности, природному обаянию и неиссякаемой энергии Ваши творческие проекты всегда становятся незабываемым зрелищем, покоряют своей яркостью и оригинальностью. Ваш многогранный и удивительный талант ведущего, артиста, сценариста и автора искрометных текстов позволил обрести огромную популярность в Беларуси. Уверен, что и впредь Вы будете радовать преданных поклонников, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Леониду Якубовичу крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.

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