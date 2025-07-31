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МЧС предупреждает белорусов о ливнях в четверг

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Грозы ожидаются утром в четверг по восточной половине Беларуси, в юго-восточных районах пройдут сильные дожди, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Сильный и порывистый ветер при грозах может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Во время сильного дождя снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, утром по юго-востоку, днем местами — сильные дожди. Утром по восточной половине республики, а днем местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер днем западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С, в юго-западных и северо-восточных районах воздух прогреется до +24…+26°С.

Народные приметы на 31 июля

31 июля в народе называют Омельяновым днем — в честь святого мученика Емелиана. Этот день знаменует собой завершение самого напряженного периода лета — жатвы.

Считается, что с этого дня жара начинает спадать, а утренние туманы — сгущаться. Природа медленно поворачивает к осени, а в воздухе появляется первая свежесть.

Народные приметы:

  • утро теплое и туманное — осень будет долгой и сухой;
  • много паутины — к теплой погоде в августе;
  • если закат алый и ровный — сентябрь будет ясным;
  • облака тяжелые и низкие — жди дождей в ближайшие дни;
  • журавли стали тревожными — лето близится к завершению;
  • роса густая — следующий день будет солнечным.