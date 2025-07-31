МЧС предупреждает белорусов о ливнях в четверг

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Сильный и порывистый ветер при грозах может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Во время сильного дождя снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, утром по юго-востоку, днем местами — сильные дожди. Утром по восточной половине республики, а днем местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер днем западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С, в юго-западных и северо-восточных районах воздух прогреется до +24…+26°С.
Народные приметы на 31 июля
31 июля в народе называют Омельяновым днем — в честь святого мученика Емелиана. Этот день знаменует собой завершение самого напряженного периода лета — жатвы.
Считается, что с этого дня жара начинает спадать, а утренние туманы — сгущаться. Природа медленно поворачивает к осени, а в воздухе появляется первая свежесть.
Народные приметы:
- утро теплое и туманное — осень будет долгой и сухой;
- много паутины — к теплой погоде в августе;
- если закат алый и ровный — сентябрь будет ясным;
- облака тяжелые и низкие — жди дождей в ближайшие дни;
- журавли стали тревожными — лето близится к завершению;
- роса густая — следующий день будет солнечным.