МЧС предупреждает белорусов о ливнях в четверг

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Сильный и порывистый ветер при грозах может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.