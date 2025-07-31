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Ученые плавучего университета собрали пробы для поиска новых молочнокислых бактерий

Как сообщила научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Алла Филимонова, штаммы этих микроорганизмов могут стать основой для создания заквасок для отечественной молочной промышленности.

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) собрали на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа около сотни проб для поиска новых молочнокислых бактерий. Как рассказала ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Алла Филимонова арктические молочнокислые бактерии почти не изучены, и штаммы этих микроорганизмов могут стать основой для создания заквасок для отечественной молочной промышленности.

«Около трех лет назад у нашей лаборатории появилась новая задача: создание заквасок для отечественной молочной промышленности. Самое главное в заквасках — это штаммы микроорганизмов и биотехнологические свойства штаммов, которые придают вкусовые качества и все необходимые характеристики продукту, — сказала Филимонова. — Поскольку круг штаммов, с которыми мы работаем, ограничен, мы приняли решение, что стоит поискать их в каких-то биотопах, в каких-то местах, где их никто еще не искал. Там больше вероятность найти что-то интересное. И вот с этой целью мы поехали в Арктику — найти новые молочнокислые штаммы. Мы отобрали большое количество образцов, несколько десятков, наверное, около сотни, в которых точно будут те бактерии, которые мы ищем».

Молочнокислые бактерии живут в разных средах. В первую очередь микробиологи отбирали помет как млекопитающих, так и птиц, в желудочно-кишечном тракте которых таких микроорганизмов много. Кроме того, молочнокислые бактерии имеются в почвах, на растительности, могут быть в воде и даже в снеге на айсберге.

«На всякий случай мы брали и воду, и снег, вдруг эта вода соприкасалась когда-то с тем биотопом, где молочные кислые бактерии жили», — пояснила собеседница агентства.

Как действуют молочнокислые бактерии.

При производстве молочнокислых продуктов молочнокислые бактерии нужны для понижения кислотности молока. Этого нужно добиться прежде, чем там размножатся другие микроорганизмы, а они в молоке есть обязательно. Накопление молочной кислоты снижает pH, что обеззараживает молоко и в дальнейшем молочный продукт. При этом молочнокислое брожение должно идти с определенной скоростью.

А еще от штамма зависят внешний и вид и вкусовые качества продукта.

Полученные в результате исследования культуры в дальнейшем могут быть использованы также для создания пробиотических препаратов, в том числе ветеринарных. Кроме того, общее изучение группы молочнокислых бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт арктических видов млекопитающих и птиц, важно для понимания биологии животных. Понимание состава сообщества микроорганизмов в пищеварительной системе поможет в том числе понять биохимические механизмы жизнеобеспечения видов, которые обитают в холодных регионах.

Ученые уже начали работать с пробами, образцы высадили на специальные питательные среды, где уже есть рост. Что это за штаммы, специалисты будут определять уже в лаборатории. «Мы очень довольны собранными образцами. В лаборатории, в течение месяца примерно, мы выделим культуры, сможем их идентифицировать, и проверим их технологические свойства, — резюмировала Филимонова. — Это точно будут ранее неизвестные штаммы. И, возможно, с совершенно новыми характеристиками».

О рейсе АПУ-2025.

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» с экспедицией на борту вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор — банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК «Норильский никель», координационный центр «Плавучий университет» на базе МФТИ.