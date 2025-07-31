Ученые плавучего университета собрали пробы для поиска новых молочнокислых бактерий

«Около трех лет назад у нашей лаборатории появилась новая задача: создание заквасок для отечественной молочной промышленности. Самое главное в заквасках — это штаммы микроорганизмов и биотехнологические свойства штаммов, которые придают вкусовые качества и все необходимые характеристики продукту, — сказала Филимонова. — Поскольку круг штаммов, с которыми мы работаем, ограничен, мы приняли решение, что стоит поискать их в каких-то биотопах, в каких-то местах, где их никто еще не искал. Там больше вероятность найти что-то интересное. И вот с этой целью мы поехали в Арктику — найти новые молочнокислые штаммы. Мы отобрали большое количество образцов, несколько десятков, наверное, около сотни, в которых точно будут те бактерии, которые мы ищем».