Жил в Париже, а затем возглавил совет директоров в РФ: кто такой князь Александр Трубецкой

Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок знатных родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Несмотря на то, что князь родился в Париже, большую часть жизни он посвятил сохранению исторического наследия и культурной памяти России. В октябре 2011 года Трубецкой занял пост председателя совета директоров государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Чем занимался Трубецкой и кем были его предки — в материале URA.RU.