Жил в Париже, а затем возглавил совет директоров в РФ: кто такой князь Александр Трубецкой

Трубецкому было 78 лет.
Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок знатных родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Несмотря на то, что князь родился в Париже, большую часть жизни он посвятил сохранению исторического наследия и культурной памяти России. В октябре 2011 года Трубецкой занял пост председателя совета директоров государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Чем занимался Трубецкой и кем были его предки — в материале URA.RU.
Биография.
Трубецкой сыграл важную роль в сближении Русской православной церкви и РПЦЗ Фото: Игорь Руссак / РИА Новости.
Главной страстью Трубецкого были история и культура дворянской России. Он собирал редкие книги, фамильные реликвии, консультировал музеи, помогая воссоздавать экспозиции о прошлом страны. Мечтой князя было открытие музея Трубецких-Голицыных, который он не успел завершить. Теперь его дело продолжат жена и сын, которые также планируют издать его книгу об истории рода и организовать выставку в его память.
Происхождение рода.
Род Трубецких ведет начало от литовских князей. Их предок — Дмитрий Ольгердович, внук великого князя Гедимина, участник Куликовской битвы, перешел на службу к московским князьям в XIV веке. Он получил во владение город Трубчевск (отсюда и фамилия) и погиб в битве с татарами в 1399 году.
Родители Трубецкого.
Отец, Александр Трубецкой, прошел Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве, а после революции пытался спасти царскую семью. Позже он воевал в Белой армии, а в эмиграции, несмотря на образование, работал водителем трамвая и такси. Когда нацисты предложили ему вступить в их ряды «для освобождения России», он отказался, сохранив верность своим принципам.
Мать, Александра Голицына, была внучкой московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына. Ее первый муж, Георгий Осоргин, погиб в годы репрессий, а во Франции она встретила Трубецкого, с которым создала новую семью.
Знаменитые предки.
Николай Трубецкой основал Московскую консерваториюФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
Дед Александра, Евгений Трубецкой, был выдающимся философом Серебряного века. Пережив в юности кризис веры, он через философию и музыку вновь обрел духовные ориентиры. Его брат, Сергей Трубецкой, также философ, стал первым избранным ректором Московского университета, но скоропостижно скончался во время заседания, отстаивая права студентов.
Прадед, Николай Петрович Трубецкой, вместе с Николаем Рубинштейном основал Московскую консерваторию и Императорское Русское музыкальное общество. Именно благодаря ему в Москве начали проводить публичные концерты, открывшие классическую музыку для широкой публики.
Российское гражданство и «Связьинвест».
В 2011 году Трубецкой получил российское гражданствоФото: Илья Питалев / РИА Новости.
В октябре 2011 года Трубецкой был избран председателем совета директоров государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Это назначение стало возможным после того, как занимающий в то время пост президента РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Трубецкому российского гражданства.
Изначально кандидатура Трубецкого дважды не проходила утверждение на собраниях акционеров — в июне и сентябре 2011 года. Основным препятствием как раз и было отсутствие у него российского паспорта.
Трубецкой не был случайным человеком в телекоммуникационной отрасли. Имея богатый опыт работы во французской компании Thales (бывшая Thomson-CSF), он участвовал в реализации проектов связи еще для Советского Союза, включая системы для Олимпиады-80 в Москве. Возглавив совет директоров «Связьинвеста», контролировавшего ключевые активы отрасли (включая «Ростелеком»), Трубецкой заявил о намерении модернизировать систему корпоративного управления, внедряя лучшие международные практики.
Смерть Трубецкого.
Причиной смерти князя стали осложнения после перенесенной пневмонии. Незадолго до своей кончины он был госпитализирован, его отправили в реанимацию. Дата и место похорон пока не объявлены.
Советник патриарха протоиерей Николай Балашов в разговоре с РИА Новости назвал Трубецкого «глубоко церковным и всецело преданным России человеком». Он отметил, что покойный князь внес значительный вклад в формирование патриотических настроений среди русских эмигрантов в Европе, где его мнение пользовалось высоким авторитетом.