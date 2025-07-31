Экс-судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку в Бразилии

На место происшествия прибыли правоохранители. Согласно их показаниям, Родригес находился в состоянии алкогольного опьянения и с трудом удерживался на ногах. Женщина, находившаяся с ним в машине, успела покинуть место происшествия до прибытия полиции. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами. Медики в течение двух дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.