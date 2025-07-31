Экс-судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку в Бразилии

Бывший бразильский судья насмерть сбил велосипедистку после похода в ночной клуб с проститутками. Об этом сообщил портал Need To Know.
Авария случилась утром 24 июля в городе Арасатуба. По данным полиции, 61-летний бывший судья Фернандо Аугусто Фонтес Родригес Жуниор, покинув ночное заведение в сопровождении проститутки сел за руль своего внедорожника. В районе транспортной развязки голая пассажирка попыталась пересесть к водителю на колени, в результате чего мужчина случайно нажал на педаль акселератора и совершил наезд на 30-летнюю велосипедистку Таис Бонатти.
На место происшествия прибыли правоохранители. Согласно их показаниям, Родригес находился в состоянии алкогольного опьянения и с трудом удерживался на ногах. Женщина, находившаяся с ним в машине, успела покинуть место происшествия до прибытия полиции. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами. Медики в течение двух дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.
Родригес был задержан, но на следующий день освобожден под залог в размере 40 тысяч бразильских реалов (примерно 583 тысячи рублей). После смерти Бонатти семья бывшего судьи выразила соболезнования ее родственникам и заявила о предоставлении им поддержки. В настоящий момент расследование продолжается.
Сообщается, что Родригес обладает действующей адвокатской лицензией, позволяющей ему практиковать на всей территории Бразилии, за исключением муниципалитета Арасатуба, где ранее он занимал должность судьи по гражданским делам, говорится в публикации.
В Индии в результате аварии погибли четыре человека, возвращавшиеся с ритуала жертвоприношения. В момент ДТП в машина находилась также жертвенная коза, которой во время ритуала отрезали ухо. При этом коза осталась невредимой.