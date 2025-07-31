Россиянин скончался после обследования на томографе

Во время процедуры у мужчины резко ухудшилось состояние: он потерял сознание, у него зафиксировали анафилактический шок и остановку сердца. Медики скорой помощи доставили его в Боткинскую больницу, где врачи провели реанимацию и ввели пациента в искусственную кому. Однако спустя шесть дней, 27 июля, пациент скончался, не приходя в сознание.