Россиянин скончался после обследования на томографе

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту смерти 66-летнего пациента, скончавшегося после обследования в частной столичной клинике. По предварительным данным, причиной гибели мужчины могла стать реакция на контрастное вещество, введенное во время процедуры.
Трагедия произошла 21 июля, когда инженер-электронщик из подмосковных Химок, прибыл в клинику Москвы для проведения КТ-коронарографии по направлению районной поликлиники, сообщает «Коммерсант».
Во время процедуры у мужчины резко ухудшилось состояние: он потерял сознание, у него зафиксировали анафилактический шок и остановку сердца. Медики скорой помощи доставили его в Боткинскую больницу, где врачи провели реанимацию и ввели пациента в искусственную кому. Однако спустя шесть дней, 27 июля, пациент скончался, не приходя в сознание.
Вдова покойного обратилась в правоохранительные органы с требованием разобраться в произошедшем. По ее словам, у супруга не было серьезных хронических заболеваний, кроме гипертонии и повышенного холестерина, что не объясняет столь стремительное ухудшение состояния. Она подозревает, что смерть могла наступить из-за ошибок медперсонала.
В рамках расследования уже изъяты медицинские документы и записи с камер наблюдения. Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину смерти, включая возможную связь с введением контрастного раствора. Адвокат семьи Вадим Багатурия заявил, что следствие рассматривает версию халатности.
Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.
Читайте материал «В российском городе медики спасли грудного малыша, проглотившего батарейку».